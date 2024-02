Anápolis tem a primeira morte por dengue confirmada em 2024

Segundo a SES, cidade tem quase o mesmo número de casos parciais que Goiânia, mesmo sendo três vezes menor

Samuel Leão - 22 de fevereiro de 2024

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Weber Wiit/Rádio São Francisco)

Pela primeira vez em 2024, Anápolis registrou uma morte causada pela dengue. O caso foi confirmado nesta quarta-feira (21), e publicado no painel de indicadores da doença da Secretaria do Estado de Saúde de Goiás (SES-GO).

A vítima apontada é um homem, de 58 anos e que não tinha comorbidades. Ainda foram listados, pela pasta, outros 9 óbitos que estão sob suspeita de terem sido causados pela doença no município, de modo que Anápolis empata com Águas Lindas de Goiás como primeiro do estado nesse quesito.

Os óbitos são classificados como “suspeitos” porque, apesar dos sintomas compatíveis, ainda é aguardada a confirmação oficial de exames.

No total, a cidade conta com 5.366 registros de casos parciais na plataforma da SES. Esse número coloca Anápolis em segundo lugar no ranking de cidades com o maior número de casos em Goiás, levando em conta os números brutos. O município fica atrás apenas de Goiânia, que tem 5.676.

Porém, a “cidade das antas” teria, proporcionalmente, o cenário mais grave do estado, visto que o número de casos se aproxima da capital – que possui uma população três vezes maior. Ao todo, o estado já registrou 56.627 casos.

Âmbito estadual

Águas Lindas, Goiânia, Luziânia, Iporá e Cristalina empatam com apenas um óbito confirmado em cada. Em primeiro lugar está Uruaçu, que já conta três mortes confirmadas, apesar de não dispor de nenhum caso suspeito computado.

Ainda segundo o painel, o número de casos registrados nas primeiras oito semanas de 2024 é 137% maior que em 2023. No total, são 66 óbitos com a causa ainda não confirmada e 9 confirmados.