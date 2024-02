Estudantes que fizeram live “bolando beck” no banheiro de colégio de Anápolis são identificadas

Polícia Militar foi acionada na unidade e responsáveis pelas alunas tiveram de ir à delegacia

Thiago Alonso - 22 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Um vídeo chamou a atenção em Anápolis, nesta quinta-feira (22), após duas adolescente se filmarem bolando um cigarro de maconha no banheiro de uma escola estadual, no Jardim Progresso.

As estudantes foram denunciadas após fazer uma transmissão ao vivo no Instagram, enquanto faziam o procedimento para o uso do entorpecente.

Pouco tempo depois, a Polícia Militar (PM) foi acionada à unidade escolar, para a identificação das alunas.

As adolescentes, que estavam em sala de aula, foram chamadas para relatar o que teria ocorrido.

Segundo elas, a maconha não teria chegado a ser consumida. No entanto, os policiais não encontraram o entorpecente em meio aos itens das menores.

Elas ainda teriam dito que uma pessoa de fora teria entregado a droga para uma delas, mas esse indivíduo também não foi identificado.

Apesar de toda a situação, as adolescentes não foram levadas para a delegacia. Caberá à Polícia Civil (PC) investigar o caso.