“Kits escolares estão aqui, mas não podemos entregar sem a presença do prefeito”, diz servidora de Goiânia

Ao Portal 6, funcionária e mãe de estudante revelam realidade enfrentada em unidades de ensino da capital

Gabriella Pinheiro - 22 de fevereiro de 2024

Escola municipal de Goiânia. No fundo, em caixas, é possível ver materiais escolares que não foram entregues aos alunos. (Foto: Arquivo Pessoal)

A parede lateral de uma sala de aula da Escola Municipal Hebert José de Souza, localizada no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia, está recheada de dezenas de kits escolares ainda embalados – livros, cadernos, estojo, entre outros itens – e prometidos para os alunos da unidade.

Enquanto eles dividem espaço com os objetos que lhes são de direito, pais fazem malabarismo para auxiliar os filhos com os itens básicos e se indignam com a cena incongruente.

Isso por que, um mês após o início do ano letivo, que embora a instituição tenha recebido o conjunto escolar, a entrega ainda não foi autorizada pela Administração Municipal. Os conjuntos escolares estão ‘travados’ a espera de uma solenidade que contará com a presença do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

“Os kits estão na escola, mas não pode entregar enquanto o prefeito [Rogério Cruz] não fizer a solenidade e não tem nem previsão de quando vai ser isso. […] Os pais ficam cobrando. Tem menino que não tem nem caderno”, denuncia uma funcionária da unidade ao Portal 6.

Um cenário similar é vivenciado na Escola Municipal Olegário Moreira Borges. À reportagem, a mãe de duas estudantes, que preferiu não ser identificada, revelou que nem ao menos os livros didáticos chegaram a ser entregues.

Segundo ela, na terça-feira (20), um documento foi enviado aos pais e responsáveis interessados em receber o conjunto. No entanto, não foi apontado sobre a previsão de quando os materiais seriam entregues.

“[…] É a falta de tudo o que é prometido para os alunos da rede municipal. Não veio os livros didáticos, não veio os uniformes, não chegou nenhum tipo de material (sic). É dito que eles vão ceder, eu sei que algumas unidades receberam, mas lá não foi entregue nada”, disparou.

Nesse meio tempo, a compasso de espera, alunos também aguardam a recomposição do quadro docente. Na unidade, faltam três professores de matemática e artes. No próximo mês, conforme calendário escolar, já serão as primeiras provas.

De acordo com a servidora, uma profissional teve que se ausentar devido a problemas de saúde, mas, até o momento, um substituto ainda não foi reconduzido. A previsão é que o déficit aumente ainda mais, uma vez que, em breve, uma outra professora também sairá da instituição.

“Por conta disso, outros professores também adoecem. Não tem o que a gente fazer. […] As provas já começam em março e até agora os professores não foram chamados”, diz.

Ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Educação (SME) se limitou a dizer que a entrega dos kits escolares está chegando nas regionais e que os itens serão distribuídos nos próximos dias. Questionado sobre o atraso, o órgão não apresentou nenhuma explicação.

Já em relação à falta de profissionais, a SME informa que a Prefeitura convocou 1.183 profissionais de Educação, que foram aprovados no último concurso realizado pelo município. O chamamento acontecerá nesta sexta-feira (23).

De acordo com a pasta, a medida será capaz de suprir os déficits de exonerações e das vagas que surgiram com novas unidades de ensino inauguradas pela gestão municipal.

Ainda, segundo a SME, haverá reposição de aulas para as unidades que estão sem professores, sendo necessário “ministrar os conteúdos das disciplinas” ao longo do ano letivo.

Leia a nota completa na íntegra:

A Prefeitura de Goiânia informa que já convocou 1.183 profissionais de Educação aprovados no último concurso realizado pelo município. O edital previa 519 vagas, no entanto a Secretaria Municipal de Educação (SME) convocou mais do que o dobro de vagas previstas.

Desta forma, é importante ressaltar que esses novos profissionais convocados estão suprindo os déficits de exonerações e das vagas que surgiram com novas unidades de ensino inauguradas pela gestão municipal.

Sobre o processo seletivo 001/2024, o município destaca que trata-se de contratação de profissionais que vão substituir os servidores concursados afastados por algum motivo legal, como licenças-médicas e licença por interesse particular.

A gestão municipal esclarece, por fim, que processo seletivo cumpriu com rigor todas as etapas exigidas por lei e que a convocação está prevista para ocorrer na próxima sexta-feira (23/2).

*Colaborou Karina Ribeiro