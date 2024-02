Réu pelo assassinato de Fabio Escobar, Cacai Toledo segue foragido da Justiça

Pedro Hara - 23 de fevereiro de 2024

Carlos César Toledo, o Cacai. (Foto: Reprodução/ Facebook)

Falta menos de uma semana para completar 100 dias que Cacai Toledo está foragido.

Agora, na condição de réu pelo assassinato de Fábio Escobar, a situação do empresário anapolino parece estar selada.

Oficialmente, nem a própria assessoria de imprensa de Cacai sabe dizer onde e como encontrá-lo.

Nenhuma operação, tampouco, foi mobilizada para encontra-lo e cumprir o mandado de prisão que consta no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Enquanto isso, Cacai conta com os serviços do ex-senador Demóstenes Torres para comandar a defesa. O advogado é um dos criminalistas mais caros do estado.

Decisão do TSE pode tirar o sono de Rogério Cruz

Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinando a cassação da chapa de vereadores do PMB na Câmara Municipal, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) ganha mais uma dor de cabeça.

Saem o Pastor Wilson e Edgar Duarte, até então eleitos pelo partido em 2020.

Ganham as cadeiras Markim Goyá (PRD) e Bill Guerra (SD). O primeiro deve integrar o bloco de oposição. O segundo prefere a independência.

Vereadores de Anápolis consideram que a CEI da Saúde já está enterrada

Após João da Luz (Podemos) recuar da intenção de ser o oitavo vereador a assinar o pedido de criação CEI da Saúde, os parlamentares em quase a totalidade acreditam que a proposta já está enterrada.

O único que ainda acredita que ela possa sair do papel é o autor da CEI, Policial Federal Suender (PRTB).

Em conversa com a Rápidas, ele garantiu que vai trabalhar até o último dia do atual mandato para que ela seja instaurada.

Transmissão ao vivo criada pela TV Brasil Central chama atenção

A criação do evento ‘Bolsonaro na Paulista – Ao vivo e com imagens’ no perfil do YouTube da TV Brasil Central (TBC) chamou atenção de quem acompanha o canal pela internet.

A live está marcada para o próximo domingo (25), às 14h.

Jânio Darrot é o entrevistado deste domingo

Pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, Jânio Darrot (MDB) é o entrevistado desta semana no ‘6 perguntas para’.

O ex-prefeito de Trindade responde sobre as expectativas para o pleito deste ano.

As respostas serão conhecidas no domingo (25), nas redes sociais e no site do Portal 6.

Nota 10

Para fala da vereadora Aava Santiago (PSDB), que encerrou discussões sobre o assunto Lula e Israel na Câmara de Goiânia.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia, que está com materiais escolares prontos para serem entregues, mas não os fornece aos estudantes da rede por falta de agenda do prefeito Rogério Cruz.

O caso foi denunciado ao Portal 6 por funcionários de unidades de ensino da capital.