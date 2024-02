Jovem mata homem a facadas após ele se recusar a desligar o som durante bebedeira, em Aparecida de Goiânia

SAMU chegou a ser acionado para prestar socorro, mas pôde apenas constatar o óbito. Suspeito fugiu do local

Samuel Leão - 25 de fevereiro de 2024

Viatura do SAMU. (Foto: Reprodução)

Na madrugada deste domingo (25), uma bebedeira em família acabou virando caso de polícia após um desentendimento, entre um amigo da mãe e o namorado da filha, se tornar um homicídio.

O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, no bairro Jardim Florença, e teria sido motivado por um som ligado.

A mãe, de 41 anos, estava bebendo com a filha, de 22, na casa do namorado dela, para onde levou um amigo. Esse amigo estava com o som do carro ligado e, por volta de 1h30 da manhã, teve uma discussão com o namorado da jovem, que chegou no local depois.

O rapaz, de 24 anos, mandou que ele desligasse o som e, recebendo uma negativa do homem, de 51 anos, resolveu atacá-lo com uma faca. Ele desferiu três golpes, um deles acertando o pescoço da vítima.

Na sequência, ele pegou sua moto, uma Honda de cor vermelha, e fugiu do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local da ocorrência, no entanto, a equipe pôde apenas registrar o óbito do homem.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente e colheu relatos dos envolvidos. Até o momento, o suspeito segue foragido e deverá responder pelo homicídio consumado.