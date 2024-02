Formação de nuvem inusitada aparece nos céus e surpreende moradores de Anápolis

Samuel Leão - 26 de fevereiro de 2024

Nuvem Cumulonimbus é flagrada em Anápolis. (Foto: Daniel Rhaven/@dann3l)

Uma formação gasosa, flagrada nos céus de Anápolis, surpreendeu populares pelo formato incomum. O registro foi feito na tarde deste domingo (25), quando a nuvem desenhou um arco-íris redondo.

Ao Portal 6, o climatologista Eduardo Argolo explicou mais detalhes da cena, que se trata de um espetáculo que só ocorre durante o verão e que, em algumas situações, pode até representar um perigo.

“Essa é uma nuvem do tipo Pileus, que é uma nuvem do tipo acessório, porque ela não ocorre sozinha. Geralmente está associada a uma Cumulonimbus, outro tipo de nuvem”, explicou.

Sobre uma grande e espessa nuvem, despontou uma formação cilíndrica, a qual reluzia em diversas cores e formava uma espécie de halo solar. Apesar de parecer com outras formações, já notadas na cidade anteriormente, essa tem outras especificidades.

“A Cumulonimbus é uma nuvem de verão, que integra as chuvas do período. Elas têm uma relação muito forte com o calor e fazem uma espécie de cogumelo, essa formação no topo é um abcesso, como um funil ao contrário. Com a luz, ela forma um halo ou um arco-íris”, completou.

Vale ressaltar que as Cumulonimbus são consideradas as nuvens mais perigosas do planeta, por possuírem grandes dimensões horizontais e verticais. São tão grandes que podem ser vistas a até 400 km de distância, a depender das condições do tempo e, por conta disso, podem afetar voos.

Já a interação entre as gotículas de água e a luz, que forma esse espetáculo de cores, é um fenômeno chamado de iridescência ou irização. Podem ser também cristais de gelo no ar, além das gotículas, participando da refração da luz do Sol.