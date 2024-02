Moradoras tomam atitude após mulher afirmar no WhatsApp que condomínio de luxo estava “parecendo favela”

"Ninguém merece uma coisa horrível assim na entrada do condomínio", afirmou a condômina

Samuel Leão - 26 de fevereiro de 2024

Casas antigas dos cães de rua, na porta do condomínio. (Foto: Reprodução)

Uma crítica acabou resultando em uma força-tarefa, em um condomínio de luxo de Anápolis, depois que uma moradora comparou as casinhas de cães de rua, improvisadas na saída do residencial, com uma favela.

A comparação foi feita através de um grupo no WhatsApp e causou revolta quando a mulher disse que “ninguém merece uma coisa horrível assim na entrada do condomínio”.

Na sequência, outra condômina tomou as dores e decidiu responder.

“Se cada um cuidar da própria casa de luxo e tiver mais empatia para com os menos favorecidos, seja animais ou favelados… o mundo todo seria melhor. Condição financeira não define ninguém”, rebateu.

A situação rapidamente escalou, com várias moradoras indignadas e organizando uma mobilização, de modo a resolver o problema e evitar que os cães fossem expulsos.

“Estão na calçada fora do condomínio, mas façamos o seguinte. Vou melhorar o ambiente em que vivem para ficar mais bonito. Se alguém quiser ajudar”, escreveu uma delas.

Na manhã deste sábado (24), as antigas casas de madeira, cobertas com pedaços de telhas e entulhos, foram retiradas e substituídas por novas. Além disso, a calçada foi forrada com um tapete de grama artificial.

Até vasos de plantas, decorando o ambiente, foram colocados no local, apelidado carinhosamente de “cãodôminos”. Entre os colaboradores do Belas Artes, a iniciativa foi vista com bons olhos.

“O Jack vive aqui há anos, e arranjou um companheiro. As crianças às vezes o chamam de ‘Cão Porteiro’, porque ele sempre está deitado aqui na porta. Ele costuma evitar que outros animais de rua entrem no condomínio, o que contribui também com o nosso trabalho”, comentou um segurança.