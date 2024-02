Líder em casos de dengue, Prefeitura de Goiânia não sabe bairros com maior incidência de foco do mosquito

Boletim mais atualizado, de 06 de fevereiro, aponta região Sudoeste com maior número de casos registrados

Maria Luiza Valeriano - 27 de fevereiro de 2024

Linhagem ressurgiu após 15 anos sem surtos (Foto: Divulgação / SES-GO)

O ano de 2024 se iniciou com a dengue como tópico central na área da saúde em Goiás, com os casos e notificações em crescentes diárias. Em Goiânia, apesar da cidade liderar o número de contaminações, a Administração Municipal aparenta trabalhar no escuro para controlar o vírus.

Segundo o boletim da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), desta segunda-feira (26), a capital já apresentou 7.003 registros de dengue, sendo que 3.062 foram confirmados.. Uma morte foi confirmada e outros seis estão sob suspeita e aguardam laudo de comprovação.

No entanto, após solicitação do Portal 6, a SMS afirmou que não há levantamento específico sobre os bairros de maior foco do mosquito transmissor – medida que dificulta o mapeamento de políticas públicas.

A pasta salientou, por sua vez, que há boletim dos locais com maior número de casos registrados. Com última atualização em 06 de fevereiro, quando os casos notificados estavam em 3.890, o Distrito Sudoeste era o ponto mais preocupante.

Ao todo, 900 registros eram oriundos do local, que conta com bairros como Parque Amazônia, Celina Park, Residencial Eldorado, Jardim Europa e Novo Horizonte. Vale ressaltar que trata-se da região mais populosa do município.

Quanto aos tipos de vírus circulantes, 66,7% dos casos eram do DENV I, enquanto o DENV II compôs 33,3%. Além da dengue, o Aedes aegypti também transmite doenças como zika, chikungunya e febre amarela.

Diante do número de contaminações, Goiânia se encontra no nível 2, o que configura estado de alerta.