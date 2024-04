Corretor de Goiânia viraliza ao mostrar detalhes luxuosos de mansão avaliada em R$ 14 milhões

Elevador próprio, piscina com hidro e sauna, adega climatizada e seis quartos, todos com suíte, são alguns dos diferenciais do imóvel

Samuel Leão - 10 de abril de 2024

Profissional mostrou detalhes do que afirmou ser a casa “mais luxuosa de Goiânia”. (Foto: Reprodução/Ricardo Martins)

O conceito de “mansão luxuosa” foi levado a outro nível por uma casa, situada na Aldeia do Vale, em Goiânia, que conta com 6 suítes e diversos retoques que parecem ter sido pensados por algum estúdio de Hollywood. Em vídeo, é possível perceber os detalhes do imóvel.

Tal registro foi feito pelo corretor Ricardo Martins, que é vizinho da residência e não conseguiu conter a animação ao fazer uma tour pela casa, chegando a afirmar que seria a “casa mais luxuosa de Goiânia”.

O local está sendo vendido “de porteira fechada” – como é popularmente dito em Goiás – o que significa que já virá toda mobiliada. Tudo isso é ofertado pela “bagatela” de R$ 14 milhões.

“Cada dia que passa está ficando mais bela, mas eu não esperava que ia ficar essa obra de arte. Uma fachada extremamente imponente, que só é perceptível quando você desce a escadaria da entrada. Ainda é totalmente automatizada e autônoma”, revelou o profissional.

Contando com uma usina fotovoltaica e poço artesiano, ele ainda relatou a possibilidade de uma economia de cerca de R$ 40 mil por ano, dado ao não pagamento de água e nem de energia.

O sobrado conta com elevador, com capacidade para quatro pessoas, diversas paredes – inclusive a da cozinha – revestidas em pedra e com detalhes em mogno, além de diversos equipamentos com controle por voz.

No hall de entrada, ainda há uma adega climatizada, com capacidade para 250 garrafas, e um bar já preenchido com diversos rótulos.

Dispondo também com sótão e irrigação automática, a garagem acomoda quatro carros, no entanto, a pista de entrada possibilita a recepção do dobro de veículos. Além de todos os móveis modernos e interior elegante, com camas suspensas com led por baixo, a área de lazer impressiona.

Com uma longa piscina, hidromassagem, sauna ampla e espaço rebaixado para lareira, a área externa ainda possui uma cozinha completa com varanda gourmet. Discretamente, o lavabo fica acomodado entre portas de madeira e cercas vazadas, camuflado pela arquitetura.

Por fim, entre as 6 suítes, uma delas térrea e outra presidencial, com um closet no qual caberia outro quarto e um banheiro completo. Não bastasse tudo isso, uma academia particular fica no segundo andar, com vista para a piscina.