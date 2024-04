Saiba como emitir e pagar o IPTU em Aparecida de Goiânia pela internet

Boleto pode ser acessado tanto com dados pessoais quanto com do imóvel

Maria Luiza Valeriano - 10 de abril de 2024

Última parcela deve ser paga até o dia 16 de dezembro (Foto: Rodrigo Estrela/ Divulgação/ Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Com o intuito de facilitar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia disponibilizou não só desconto para quem optasse pelo pagamento à vista, como também a possibilidade de pagamento online.

Como o prazo para garantir o desconto de 15% se encerrou em 15 de março, conforme o calendário estabelecido pelo município, válido apenas para a quitação à vista, resta apenas a opção de parcelamento.

Sendo assim, quem optou pelos abatimentos mensais poderá acessar os boletos por meio do IPTU/ITU Digital, desde que inscrito até o dia 31 de janeiro.

No caso dos contribuintes que não se aderiram em tempo, ainda é possível baixar os boletos pelo site da Prefeitura, na aba “Serviços” ou “IPTU/ITU/CERTIDÕES”.

Em seguida, selecione “SERVIÇOS AO CIDADÃO” ou “SERVIÇOS às EMPRESAS”, e então “Débito/Certidão do Contribuinte” para acessar com dados pessoais ou “Débito/Certidão do Imóvel” para acessar o serviço com dados do imóvel.

Após abrir a tela, selecione “Débitos ativos” e insira os dados. A última parcela tem vencimento em 16 de dezembro.