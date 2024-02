Aposta de Roberto Naves em major Vitor Hugo pode sair pela culatra após militar apoiar Márcio Corrêa

Expectativa é que as próximas pesquisas captem movimentação ainda maior de migração da intenção de votos ao emedebista após o gesto do militar

Pedro Hara - 28 de fevereiro de 2024

Major Vitor Hugo declarou apoio a Márcio Corrêa durante ato de Bolsonaro, na Avenida Paulista. (Foto: Divulgação)

Lançado “de surpresa” por Roberto Naves (Republicanos) na disputa pela Prefeitura de Anápolis em julho de 2023, major Vitor Hugo (PL) sai dela dando dor de cabeças ao atual chefe do Executivo anapolino.

Isso porque durante a manifestação realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no último domingo (25), o militar declarou apoio a Márcio Corrêa (MDB).

A expectativa é que as próximas pesquisas captem uma movimentação ainda maior de migração da intenção de votos ao emedebista após o gesto do militar — que chegou a ter 20% das intenções de votos na primeira rodada da Paraná Pesquisas/ Portal 6. Se isso se confirmar, o prefeito terá beneficiado, por consequência não calculada, o principal desafeto que ele tem atualmente em Anápolis.

Roberto e o emedebista são adversários políticos e não há chances de composição com o grupo do atual prefeito, que teme ficar de fora de um possível segundo turno contra o líder nas pesquisas Antônio Gomide (PT).

Por enquanto, o candidato informal da situação é o vice-prefeito Márcio Cândido (PSD), que amarga índices modestos e longe dos dois dígitos na disputa pré-eleitoral.

Kajuru diz que Roberto Naves deixou de gastar quase R$ 10 milhões de emendas para Anápolis

Márcio Corrêa (MDB) compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando o senador Jorge Kajuru (PSB) reclamando que Roberto Naves (Republicanos) deixou de gastar quase R$ 10 milhões em emendas enviadas por ele a Anápolis.

Os recursos seriam usados na construção de hospital e escola.

Manobra impede que empréstimo milionário seja votado em Goiânia

Rogério Cruz (Republicanos) segue vivendo um calvário para aprovar o empréstimo de R$ 710 milhões na Câmara de Goiânia.

O episódio mais recente ocorreu nesta terça-feira (27), quando vereadores esvaziaram o Plenário para evitar que o projeto fosse votado. Por falta de quórum, a sessão foi encerrada antes do interstício de 24h para que a matéria fosse votada.

Presença de Gabriela Rodart em evento de Lucas Kitão chama atenção

Cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ex-vereadora Gabriela Rodart (PRD) esteve no evento de lançamento de pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia, do vereador Lucas Kitão (PSD).

Apesar de integrar o Bloco Vanguarda, Rodart se colocava como uma ‘bolsonarista raiz’ e a expectativa natural era de que ela apoiasse Gustavo Gayer (PL).

Alex Martins reassume mandato em março na Câmara de Anápolis

Ex-secretário de Educação de Anápolis, Alex Martins (PP) volta à Câmara de Anápolis na próxima segunda-feira (04 de março).

Ele reassume a cadeira que estava sendo ocupada até então por João Feitosa (PP), que se despediu dos colegas nesta terça-feira (27).

Ministro Luiz Marinho com agenda dupla em Goiás nesta quarta-feira (28)

Ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho estará em Anápolis e Goiânia, nesta quarta-feira (28).

Em Anápolis, ele cumpre agenda na CAOA, às 07h40. Já em Goiânia, ele terá reuniões com servidores do MTE, almoço com empresários e reunião com servidores públicos.

Nota 10

Para o árbitro Wilton Pereira Sampaio e o assistente Bruno Pires, da Federação Goiana de Futebol (FGF). Ambos foram escalados para trabalhar no confronto decisivo entre Atlético Nacional, da Colômbia, e Nacional, do Paraguai, válido pela fase preliminar da Copa Libertadores.

A escolha demonstra o prestígio que os dois possuem na Confederação Sulamericana de Futebol (Conmebol).

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, que não sabe informar em quais bairros da capital ocorre a maior incidência de casos de dengue.

A deficiência na compilação dos dados foi revelada na matéria da repórter Maria Luiza Valeriano, do Portal 6.