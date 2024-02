Aluno é baleado dentro do banheiro de colégio estadual em Alexânia

Arma de fogo foi apreendida e será submetida à perícia para investigação

Karina Ribeiro - 28 de fevereiro de 2024

Imagem mostra movimentação de alunos no corredor próximo ao banheiro. (Foto: Reprodução)

Um aluno, ainda não identificado, foi vítima de um suposto tiro acidental ocorrido dentro do banheiro do Colégio Estadual 31 de Março, na manhã desta quarta-feira (28), em Alexânia.

Informações apontam que um grupo formado por quatro meninos estariam manuseando uma arma da marca Taurus, dentro das instalações, quando ocorreu o incidente.

Em dado momento, enquanto mexiam na arma, o revólver disparou acidentalmente e atingiu o pé de um dos meninos do grupo.

Ele foi encaminhado para atendimento médico para o Hospital Municipal de Alexânia.

Os demais alunos presentes foram identificados e conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

A arma de fogo foi apreendida e será submetida à perícia para investigação.

O Portal 6 entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação. Em resposta, a pasta sustentou que “a equipe gestora acionou os responsáveis pelos estudantes, o Conselho Tutelar, as autoridades policiais e o serviço de atendimento médico” e que “todos os esforços têm sido feitos para promover uma cultura de paz dentro das escolas públicas”.

Confira a nota na íntegra:

Em atenção à solicitação de informações sobre ocorrência de arma de fogo no Colégio Estadual 31 de Março, em Alexânia, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) esclarece e responde:

– Felizmente o estudante ferido foi socorrido pelo Samu, encaminhado ao Hospital e passa bem;

– Conforme orientações do Protocolo de Segurança Escolar, adotado na rede pública estadual de ensino desde 2019, a equipe gestora acionou os responsáveis pelos estudantes, o Conselho Tutelar, as autoridades policiais e o serviço de atendimento médico;

– Ainda nesta quarta-feira, 28/02, equipes da Superintendência de Segurança Escolar e Colégio Militar e do Núcleo de Segurança e Saúde do Servidor e do Estudante da Seduc/GO se deslocarão até o Colégio 31 de Março, para o acompanhamento e apoio à comunidade escolar;

– Todos os esforços têm sido feitos pela Secretaria da Educação com vistas a promover uma cultura de paz dentro das escolas públicas estaduais e em seu entorno, em todo o estado.