Com mais de 1 mil vagas abertas, CAOA pretende aumentar em 30% a capacidade de produção em Anápolis

Empresa ainda espera criar terceiro turno e postos de trabalho são para todas as áreas

Pedro Hara - 28 de fevereiro de 2024

Fábrica da CAOA em Anápolis. (Foto: Divulgação/CAOA)

Gerente Institucional da CAOA, Pedro Sacramento revelou que as 1.500 vagas de empregos abertas pela empresa são com o objetivo de aumentar em 30% o volume de produção atual da empresa.

O anúncio ocorreu durante coletiva de imprensa que contou com a participação do ministro Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, na fábrica da empresa, na manhã desta quarta-feira (28).

“A intenção é aumentar em 30% o volume de produção dos últimos e quem sabe [implantar] um terceiro turno”, afirmou.

Ainda segundo Pedro Sacramento, as vagas abertas são para todas as áreas da empresa. Ele destacou a parceria da CAOA com o Senai.

“A gente tem uma parceria muito boa com a Fieg, o Sistema S. Então o Senai, a gente doa carros para eles, e eles treinam os nossos funcionários. Estamos com quase pleno emprego, todo mundo que treina tem lugar aqui na fábrica”, celebrou.