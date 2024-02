Mulher “quebra geral” após companheiro montar guarda-roupas de vizinha em Goiânia

Proprietária do apartamento foi informada e vai acionar inquilino

Gabriella Pinheiro - 28 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma suposta crise de ciúmes por um serviço prestado pelo companheiro a uma vizinha, de 22 anos, foi o estopim para que uma mulher destruísse objetos da casa e até ameaçasse a jovem. A confusão aconteceu na terça-feira (27), no Setor Centro Oeste, em Goiânia.

Tudo começou quando a vítima contratou o serviço morador ao lado para montar um guarda-roupas no apartamento dela.

Mas o que era para ser uma situação rotineira acabou se transformando em confusão logo após o homem deixar a residência.

Isso porque, na sequência, ela foi surpreendida com a presença da companheira do trabalhador, que invadiu o local e deu um chute na porta de vidro da entrada do apartamento, quebrando-a. Ela ainda teria proferido ameaças a jovem.

Em seguida, a suposta autora abandonou a residência e a Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no endereço.

Questionada sobre a motivação, a vítima informou que não sabia a razão do ataque, mas acreditava que a ação teria, possivelmente, sido movida por ciúmes.

A jovem informou o ocorrido à proprietária do apartamento, que afirmou que acionará o inquilino causador do prejuízo.