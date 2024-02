Trabalhador morre após cair de escada para instalar internet, em Formosa

Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local e atestaram o óbito

Gabriella Pinheiro - 28 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

O que era para ser um serviço rotineiro teve um desfecho fatal após um trabalhador, de 30 anos, cair de uma escada. O caso aconteceu na terça-feira (27), em Formosa.

A situação ocorreu em torno das 16h quando a vítima, juntamente com um auxiliar de serviço, estava realizando a instalação de internet no Setor Nordeste.

De acordo com o depoimento do companheiro de serviço, em um dado momento, o empregado decidiu subir em uma escada para verificar a fiação.

No entanto, ao tentar retornar ao solo, a vítima acabou se desequilibrando e caindo de uma altura superior a 3 metros. Tanto um vizinho quanto o auxiliar tentaram socorrer o homem, mas sem êxito.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, estiveram no local e atestaram o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no ambiente para a remoção do corpo e realização de perícia.