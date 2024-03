Loja de roupas de alto padrão abre nova filial em Goiânia

Previsão é de que investimento chegue à capital goiana ainda no mês de maio de 2024

Augusto Araújo - 29 de fevereiro de 2024

Emmanuele Louza e Carol Bassa, em evento durante a Paris Fashion Week. (Foto: Gustavo Zima)

A marca Carol Bassi, loja de roupas de alto padrão, anunciou que abrirá uma nova filial em Goiânia, no Shopping Flamboyant.

O anúncio foi feito durante a Paris Fashion Week, na França, após um jantar com a sócia-diretora executiva do Grupo Flamboyant, Emmanuele Louza.

“Goiânia sempre foi um lugar que me recebeu muito bem e vejo muita sinergia entre a mulher goianiense e a essência CB, que preza por uma moda clássica e de alta qualidade”, comentou Anna Carolina Bassi, fundadora da marca.

Já a dirigente do centro comercial goiano destacou a importância de ter a grife no rol de lojas premium do Shopping Flamboyant.

“É uma parceria que reforça o nosso posicionamento e missão de ser porta de entrada das melhores marcas nacionais e internacionais no Centro-Oeste”, concluiu Emmanuele.

Dessa forma, a previsão é de que a loja da Carol Bassi seja aberta ainda no mês de maio de 2024.