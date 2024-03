Manoel Gomes e Fernando Pedrosa são os grandes destaques para o final de semana em Goiás

Para relaxar e ainda se divertir com os amigos, vale a pena conferir a programação disponível

Isabella Valverde - 29 de fevereiro de 2024

Final de semana será de música com Manoel Gomes e muita risada com Fernando Pedrosa. (Foto: Reprodução)

O final de semana está batendo na porta, chegando repleto de novidades para os goianos que buscam sair um pouco da mesmice do dia-a-dia.

Para relaxar e ainda se divertir com os amigos, vale a pena conferir a programação disponível para encontrar o melhor “rolê”. Por isso, o Agenda Portal 6 separou algumas opções para aqueles que estão decididos a sair do sofá.

Começando por Anápolis, a sexta-feira (1º) promete ser bastante agitada. Isso porque o Brick House Club será palco de um delicioso pagodinho, com o evento “Patricinha Quer Sambar”, que terá como atrações Amanda Carvalho, Daniel Montalvão e Léo Borbas.

A próxima atração pode ser definida como “bom demaise”. É isso mesmo, Manoel Gomes, que ficou conhecido nacionalmente com o hit “Caneta Azul”, é a atração principal para este final de semana, em Alvorada do Norte.

Além do cantor, o “Buteco do Monoel Gomes” ainda será animado pelo grupo Forró Boys, Ronan Sousa e pelo DJ Kalleby.

O evento está marcado para acontecer no sábado (02), às 21h, no Mix Dance. Os interessados podem adquirir os ingressos por meio do site Sympla.

Já em Goiânia, boas risadas podem ser garantidas no Guardians Comedy Club, com o stand-up “Xaveca a Plateia e Bebe Vinho”, apresentado na mesma data pelo humorista Fernando Pedrosa.

Para não perder esta atração, também é possível adquirir as entradas através da plataforma Sympla.

Assista o Agenda Portal 6 na íntegra: