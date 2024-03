Suspeitos pela morte de estudante na porta de colégio em Anápolis são indiciados

Inquérito foi encaminhado para o Poder Judiciário, que tomará as providências sobre o caso

Thiago Alonso - 29 de fevereiro de 2024

Imagens mostram com detalhes o ataque na frente de colégio em Anápolis. (Foto: Captura)

Maria Renata das Merces Rodrigues, de 43 anos, e Kaio Rodrigues Matos, de 20 anos, foram indiciados nesta quinta-feira (29) pelos crimes de homicídio e duas tentativa de homicídio.

Mãe e filho, a dupla está sendo investigada pela morte do estudante Nicollas Lima Serafim, de 14 anos, em confusão ocorrida na porta do Colégio Estadual Leiny Lopes de Souza, no dia 20 de fevereiro.

Conforme o jornal O Popular, o delegado Wllisses Valentim, responsável pelo caso, finalizou o inquérito sobre o caso, e encaminhou o documento para o Poder Judiciário.

No texto, ambos são apontados como responsáveis pelo esfaqueamento de outros dois adolescentes – de 12 e 15 anos, assim como a morte de Nicollas.

Além disso, os crimes teriam dois qualificadores, já que os suspeitos teriam utilizado armas brancas (uma faca e um martelo) e agido de forma que impossibilitasse a defesa das vítimas.

Maria Renata também foi indiciada por corrupção de menores.

Já o filho mais novo, de 15 anos, que teria participado da confusão, foi encaminhado à Vara de Infância e Juventude, e a conduta dele está sendo investigada pela Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais.

A defesa da dupla rebate as acusações de que o crime foi premeditado. “Não saíram de casa com o propósito único e exclusivamente de ferir aqueles jovens”, explicou o advogado Hernei José Vieira Alves. Ele complementou afirmando que os filhos estariam sofrendo represálias desde novembro.

Vale destacar que Maria Renata e de Kaio Rodrigues estão presos preventivamente desde a última quinta-feira (22), após passarem por audiência de custódia.