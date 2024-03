6 sinais de que o mês de março vai ser muito bom para você

Problemas e adversidades sempre acontecerão. O que torna o momento especial e incrível é a forma com que você decide encarar o cenário

Gabriella Licia - 01 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Cottonbro Studio/Pexels)

Começos de ano são sempre turbulentos, seja por ter de recomeçar tudo outra vez, pelas festas ou gastos em excesso. No entanto as novidades são boas, já que existem alguns sinais de que o mês de março pode ser bem melhor para algumas pessoas.

Você deve estar se perguntando o que pode acontecer de tão diferente neste mês e a resposta é simples: não é o mês, em si, mas como você lidará com as situações e sairá vencedora.

A verdade é que problemas e adversidades sempre acontecerão. O que torna o momento especial e incrível é a forma com que você decide encarar o cenário e como se posiciona. Este momento poderá ser totalmente diferente para algumas pessoas.

Quer entender como e se você poderá ser abençoada neste novo ciclo? Então confira logo abaixo as dicas de cada tópico.

6 sinais de que o mês de março vai ser muito bom para você:

1. Você conseguiu quitar as contas do fim de ano

As contas do Natal, Ano Novo e Carnaval foram um tanto ácidas para algumas pessoas, mas se você já conseguiu quitá-las, pode se preparar pois a partir de agora o seu ano começará de verdade, com o pé direito.

Além do mais, no dia 20 de março acontece o início do ano astrológico também, com o Sol entrando em Áries – a primeira casa do zodíaco.

É hora de começar a correr atrás dos sonhos e planos, pois será um mês incrível.

2. Você está com a terapia em dias

Quem está em dias com as visitas ao psicólogo pode ter certeza que está adquirindo uma boa resiliência e perspectivas mais claras sobre a vida. Com certeza, o mês de março será mais leve para vocês.

Não quer dizer que não haverá problemas. Pelo contrário! Mas vocês conseguirão ter muito discernimento para enfrentar qualquer adversidade com serenidade.

3. Você tem visto ciclos se fechando

Se amigos e relações têm chegado ao fim, não chore. Agradeça! Isso quer dizer que é um tempo de recomeço! Significa ainda que você está cada vez mais forte e empoderada, logo, não há espaço para qualquer um ao seu lado.

4. Você está mais confiante

Ter autoconfiança é um passo primordial para alcançar o sucesso. Quando a pessoa não tem uma gota de autoestima e autoconfiança, possivelmente ela se sabotará em vários quesitos. Inclusive, recusando propostas profissionais por medo de falhar.

Agora, caso você esteja mais confiante, seu mês de março será recheado de possibilidades. Seja corajoso!

5. Conseguiu cumprir a primeira meta do ano

Quando um novo ano começa, todo mundo estabelece algumas metas para cumprir, certo? Alguns exageram e fazem uma lista mirabolante. Mas estamos falando de planos razoáveis.

Caso você já tenha conseguido marcar o primeiro ‘check’ na sua lista, a sensação de dever cumprido deve estar ótima. Aproveite isso como um gás para correr atrás das demais aprovações.

6. Você entendeu que sua própria companhia é suficiente

É claro que todas as pessoas sonham em encontrar sua alma gêmea, um porto seguro, uma amizade para a vida toda e um recanto de paz. É ótima a ideia mesmo.

No entanto, você não pode se prender eternamente a esta idealização. A vida está acontecendo agora e, se por algum motivo, você está solteira e sem tantas amizades, aprenda a valorizar sua própria companhia. Afinal, é ela que te acompanhará até o final de sua vida!

Quem entende esse processo pode desfrutar de muita coisa boa!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!