Aluno esfaqueado durante briga na porta de colégio recebe alta hospitalar

Parentes afirmam que ele está em repouso e fazendo uso de antibióticos

Samuel Leão - 01 de março de 2024

Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo. (Foto: Reprodução)

Após duas semanas hospitalizado, o adolescente Guilherme Sidney Soares da Costa, de 15 anos, que foi uma das vítimas da briga na porta do Colégio Estadual Leiny Lopes de Souza, recebeu alta na manhã desta sexta-feira (1º) e já retornou para casa. Na ocasião, outro aluno, Nicollas Lima Serafim, de 14 anos, morreu na hora.

“Uma notícia muito boa, realmente ele está tendo uma melhora ótima. Ainda não está 100% bem, mas ele vai chegar lá, sei que vai”, comemorou Marcos Vinícius, irmão dele.

O Portal 6 apurou que o garoto segue em repouso, mas não está mais acamado. Parentes afirmam que ele está fazendo uso de antibióticos.

“Não se esqueçam de quem fez isso comigo. Todos nós [vítimas e familiares] queremos justiça”, comentou o garoto.

Ele ainda contou que está muito triste com a morte do colega. Ambos foram vítimas de um jovem de 20 anos, que os atacou com uma faca, acompanhado da própria mãe, que utilizava um martelo para agredi-los.

Em tempo

A população anapolina ficou em choque com a morte de Nicollas Lima Serafim, de 14 anos, em uma briga na saída da escola, no Bairro Calixtópolis. Depois de um desentendimento em um jogo online, os alunos teriam combinado o embate para o dia seguinte.

No entanto, na hora do acerto de contas, um dos adolescentes levou a mãe, de 43 anos, e o irmão, de 20, armados com um martelo e uma faca, e a situação acabou escalando. Além do jovem morto, outros dois ficaram feridos e tiveram que ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

O caso teve repercussão nacional, figurando em diversos jornais e portais de notícia. A mãe e os filhos acusados dos crimes foram indiciados por homicídio consumado e por duas tentativas de homicídio.