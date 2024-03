Chuvas devem voltar com intensidade neste fim de semana em Goiás; veja cidades mais afetadas

Cimehgo prevê precipitações fortes com rajadas de vento acima de 60 km/h

Maria Luiza Valeriano - 01 de março de 2024

Chuvas serão acompanhadas de raios e ventos fortes, segundo previsão (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Embora os últimos dias tenham sido de céus limpos em Goiás, há altas chances de que as chuvas se façam presentes neste final de semana, com direito a rajadas de vento acima de 60 km/h e raios.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil está favorecendo a formação de instabilidade em Goiás, o que leva à pancadas de chuva de até 50 mm/dia.

Neste sábado (02), as regiões mais propensas a receberam tais tempestades de verão são a Norte, Oeste e Central, onde a previsão é de 25 mm, seguidas pelo Sul e Leste do estado, com 20 mm. Já a região Sudoeste deve registrar 15mm.

Sendo assim, moradores de Cristalina podem se preparar para precipitações de 12 mm.

Em Porangatu, Itumbiara, Três Ranchos, Nova Aurora, Formosa, Rubiataba, Caiapônia e Minaçu, a previsão é de pancadas de aproximadamente 10 mm. Enquanto isso, em São João da Paraúna, espera-se 09 mm.

Segundo o boletim, a expectativa para Anápolis, Catalão, Luziânia, Ouvidor, Cumari, Ipameri, Santa Helena, Ceres e Morrinhos é de 08mm.

Já Goiânia, Goianésia, Goiandira, Cocalzinho, Doverlândia e Flores de Goiás devem registrar cerca de 07 mm, seguidos por Iporá, Araguapaz, Aruanã, Montes Claros, Palmeiras de Goiás, Firminópolis e Palminópolis, com 05mm.

Domingo

Segundo o Cimehgo, o cenário deste domingo (03) se assemelha ao de sábado (02), sendo que o Oeste, Centro e Norte do estado podem apresentar 25mm de água. Já o Leste, Sul e Sudoeste devem registrar 20mm.

Dessa forma, Porangatu e Cristalina seguem com maiores chances de tempestades, assim como Cavalcante, com aproximadamente 20 mm.

Formosa, por sua vez, está prevista para receber 15 mm, enquanto Cocalzinho registra 12 mm. Em Goiânia, Luziânia, Goianésia, Ceres, Silvânia, Caiapônia, Aruanã, Palmeiras de Goiás, Flores de Goiás, Santa Helena, Nova Aurora e Três Ranchos, a expectativa é de 10 mm.

São João da Paraúna também está na lista de municípios com altas chances de chuva, com 09 mm.

Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor, Cumari, Ipameri, Rubiataba, Davinópolis, Araguapaz e Montes Claros, por sua vez, provavelmente verão 08 mm.

Por fim, Jataí, Catalão, Goiandira, Iporá, Doverlândia, Firminópolis e Palminópolis devem registrar 07 mm.