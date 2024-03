Homem é preso após crime bárbaro contra garota de programa em Goiás

Suspeito, que foi detido no Distrito Federal, possui extensa ficha criminal, com mais de 31 inquéritos registrados

Thiago Alonso - 01 de março de 2024

Veridiano Almeida de Lima, de 54 anos, é investigado por 31 inquéritos. (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

A Polícia Civil (PC) de Goiás, em colaboração com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prendeu nesta sexta-feira (1º), Veridiano Almeida de Lima, de 54 anos, suspeito de ter estuprado e espancado garota de programa em Goiás.

O homem foi detido na região do Lago Norte, em Brasília (DF). Conforme a investigação, o suspeito contratou a profissional na capital e a levou para o imóvel dele em Formosa, na região do Entorno do DF.

Lá, ela teria sido abusada durante várias horas, além de ter sofrido agressões físicas repetidas vezes.

Contudo, assim que chegou ao local, a vítima teria enviado a localização para uma amiga, o que posteriormente contribuiu para a identificação do homem.

Assim, quando os agentes foram verificar a ficha do suspeito, foi apontado que Veridiano já tinha sido investigado em 2023 pelo crime de estupro, na Região Administrativa do Paranoá (DF).

Além disso, ele foi apontado como autor em outros 31 inquéritos em Goiás e DF por diversos delitos, como furto, roubo, estelionato, lesão corporal e tentativa de homicídio.

A imagem do suspeito foi divulgada com base na Lei 13.869 e Portaria 547/2021 – CPGO, para contribuir com o aparecimento de novos elementos de informação, surgimento de novas vítimas e testemunhas.