Jovem é ameaçado de morte e tem os dentes quebrados durante entrega por aplicativo em condomínio de Goiânia

Tudo teria se iniciado após uma "fechada" no trânsito. Agressor ainda reagiu de forma agressiva à chegada da polícia

Samuel Leão - 01 de março de 2024

Entregador foi agredido com socos no rosto. (Foto: Reprodução)

Depois de realizar uma entrega, um motociclista, que trabalhava por aplicativo, foi agredido por um homem, que morava no condomínio em que ele estava. O caso aconteceu em Goiânia e, após ter dois dentes quebrados e ser ameaçado de morte, a vítima resolveu chamar a polícia.

A situação se passou no bairro Jardins Valência, por volta das 20h, e teria escalado após o agressor, que é morador do condomínio, dar uma “fechada” no jovem trabalhador, de 25 anos. Na ocasião, ele teria quase caído da moto.

O morador, de 31 anos, desceu do carro e foi até o rapaz, desferindo um forte soco no rosto dele, quebrando dois dentes e causando um sangramento. Na sequência, ele teria dito que ia apenas deixar a esposa em casa e que “voltaria para matá-lo”.

O jovem, com medo, acionou a Polícia Militar (PM), que foi até o local para verificar o que ocorria. Ao chegar lá, encontraram o rapaz ferido e foram até a casa do suspeito, sendo recebidos pelo homem nervoso e agressivo.

Pela forma como estava – se recusando a até levantar as mãos para o procedimento de revista pessoal – teve que ser algemado, e assim permaneceu até se acalmar. O homem então foi colocado na viatura e conduzido até a Central de Flagrantes.

Ambas as partes foram ouvidas, de modo que o morador relatou ter perdido a cabeça ao agredir o jovem. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC) e ele irá responder por lesão corporal dolosa.