Saiba como fazer cirurgia de laqueadura e vasectomia em Anápolis pelo SUS

Procedimento pode ser realizado após pacientes cumprirem uma série de pré-requisitos mínimos

Thiago Alonso - 03 de março de 2024

Pessoa passando por cirurgia. (Foto: Unsplash)

Em meio a uma crescente no Brasil e no mundo de diminuição do número de filhos, a procura por cirurgias de laqueadura e vasectomia tem disparado. Em Anápolis, também é possível fazer as intervenções de forma gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Para realizar a cirurgia, o paciente deve ser maior de 21 anos e ter, pelo menos, dois filhos vivos. Desde 2023, não é mais necessário o consentimento do parceiro para realizar a operação.

Os interessados em realizar laqueadura ou vasectomia pelo SUS em Anápolis, devem comparecer presencialmente ao Cais Mulher, no Jardim Calixto.

Para iniciar o cadastro, é necessário levar documentos pessoais, além da certidão de nascimento dos filhos.

Contudo, o procedimento só ocorre após um longo processo de triagem, que inclui consultas com assistente social e psicólogo, seguido por atendimentos com médico-cirurgião, ginecologista e urologista.

Após passar por todos os processos e exames, o médico indicará se o paciente está apto para a cirurgia.

A regulamentação será inserida no sistema, onde a pessoa deve aguardar o contato do hospital onde a operação será realizada.