Polícia Militar de Goiás lidera ranking de maiores salários do País; veja tabela

Relatório oficial mostrou diferença entre rendimento das corporações nos estados brasileiros

Gabriella Licia - 04 de março de 2024

(Foto: Divulgação)

Relatórios oficiais da segurança pública do Brasil divulgaram os salários de quem ingressa na Polícia Militar (PM) e o estado de Goiás teve destaque, por pagar o maior valor entre todos os estados do país.

A tabela apresentada revelou os rendimentos brutos e líquidos, segregando as patentes de cada estado. Apesar de estar em 10° lugar no ranking de quantidade de efetivos, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) ocupa o topo do pódio em relação à remuneração.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os soldados podem faturar, bruto, R$ 10.073,71. Os cabos recebem R$ 10.675,55. Já os sargentos podem receber R$ 12.258,05. A última patente listada na tabela é capitão, com um salário bruto de R$ 26.284,88.

Em comparação, o segundo local que mais remunera policiais militares é o Distrito Federal, seguido, em terceiro lugar, pelo estado do Mato Grosso.

Já os estados com menores salários, inclusive abaixo da média nacional (R$ 8.628,87 e a líquida média de R$ 6.139,07 entre todas as patentes), é Rio Grande do Norte, cujo valor é de R$ 4.050,88, seguido pelo Piauí, com remunerações de R$ 4.477,35 e pelo Sergipe, com vencimento bruto médio de R$ 4.898,36.

Ainda seguindo a lista de salários inferiores à média nacional, têm-se os estados: Alagoas, Amapá, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rondônia e Tocantins.

Confira a tabela: