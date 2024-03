Advogado suspeito de agredir entregador de app é solto após pagar fiança de R$ 100 mil

Homem quebrou dois dentes da vítima e ainda o ameaçou de morte

Maria Luiza Valeriano - 05 de março de 2024

Entregador foi agredido com socos no rosto. (Foto: Reprodução)

Suspeito de agredir um entregador de comida, em Goiânia, com um golpe que arrancou dois dentes, um advogado foi solto após pagar uma fiança de R$ 100 mil.

Apesar da liberdade, o homem terá de comparecer à sede do juízo mensalmente, informar caso mude de residência e evitar frequentar locais de “má fama”.

O agressor foi preso no dia 29 de fevereiro, depois que se envolveu em uma discussão com o trabalhador que realizava uma entrega no condomínio onde mora.

O conflito aconteceu no bairro Jardins Valência, por volta das 20h, quando o morador quase causou um acidente ao “fechar” a vítima, de 25 anos, que pilotava uma moto.

Com o início de uma discussão, o advogado, de 31 anos, saiu do carro, se dirigiu até o jovem e o golpeou com um forte soco no rosto. Dois dentes foram quebrados e sangue começou a jorrar da face da vítima.

Em seguida, o homem ainda afirmou que iria deixar a esposa em casa e voltaria para matá-lo. Então, temendo pela vida, a vítima acionou a Polícia Militar (PM).

O advogado ainda recusou a revista pessoal e precisou ser algemado para então ser conduzido até a Central de Flagrantes.