Motorista de aplicativo revoltado com atitude de passageira decide se vingar

Magno Oliver - 05 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / Monsterdriver)

Um vídeo surpreendente e violento de um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais e deu o que falar na internet.

Perfil no Instagram @Monsterdriver, do motorista de aplicativo Rafael de Paula, publicou uma situação muito revoltante.

Na gravação, ele mostra um condutor da Uber revoltando com a atitude de uma passageira grávida com o carro dele.

Motorista de aplicativo se revolta com atitude de passageira grávida e se vinga violentamente

Uma passageira fez uma viagem com um colaborador pela UBER e, ao sair, acabou batendo a porta do veículo, o que fez com que o dono não gostasse nem um pouco da atitude.

Revoltado, ele resolver descer do carro e se vingar da viajante. Na gravação, o trecho mostra ele adentrando o trabalho da mulher, que fica em uma distribuidora.

Em seguida, ele compra uma cachaça, coloca uma dose no copo e joga na rosto dela. Logo depois, arremessa a garrafa no chão em estado de fúria.

Além da agressão física, a passageira relatou, em boletim de ocorrência, que o cara estava bem alterado e proferiu agressões verbais em direção a ela.

O condutor não foi preso, a empresa em que ele trabalhava lamentou o ocorrido e ele teve a conta desativada temporariamente da plataforma de viagens.

Ele ficou suspenso até que as investigações fossem concluídas pelas autoridades. De acordo com o narrador, o caso do flagrante aconteceu no Distrito Federal.

Por fim, nos comentários, os seguidores ficaram revoltados com a atitude do homem e a coragem da mulher em denunciar a agressão.

“Nada justifica a revolta do rapaz, realmente ela está errada, mas não é motivo dele a agredir. Infelizmente as pessoas estão estranhas no mundo.”, comentou uma internauta.

Confira o vídeo completo:

