Caoa deve começar a produzir modelos da Hyundai em Anápolis

Acordo visa simplificar e agilizar comercialização de veículos da empresa sul-coreana no Brasil

Davi Galvão - 06 de março de 2024

CAOA em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Após longas negociações, a CAOA e Hyundai chegaram a um acordo, para que a fábrica da montadora de veículos em Anápolis fique responsável pela produção de novos modelos da empresa sul-coreana no Brasil.

A iniciativa faz parte da atualização na parceria entre as companhias. Sob o novo modelo de negócio, a subsidiária brasileira passará a gerenciar desde a importação até a distribuição final do portfólio de veículos.

Com isso, a montadora também irá garantir participação financeira em todas as importações desses automóveis.

“A partir de agora, todo o portfólio global da Hyundai passa a ter sua comercialização no Brasil simplificada e agilizada a partir da atualização da parceria entre Hyundai e CAOA, respondendo ao momento atual, de elevada competitividade e crescente eletrificação do setor automotivo”, afirmou Airton Cousseau, CEO da Hyundai para as Américas Central e do Sul.

A expectativa é de que a unidade da CAOA em Anápolis se torne peça fundamental na estratégia da Hyundai para o mercado brasileiro e possibilite o crescimento no volume de exportações para países da América Latina.