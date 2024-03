Antigo espaço de formação militar, Tiro de Guerra se tornou “depósito” da Prefeitura de Anápolis

Moradores registraram, em vídeo, a nova funcionalidade do espaço que um dia foi o TG

Samuel Leão - 07 de março de 2024

Moradores denunciam decoração de natal “largada” no Tiro de Guerra, em Anápolis. (Foto; Reprodução)

Um flagra, feito por uma moradora do bairro Jundiaí, mostrou a nova realidade de um local muito conhecido de Anápolis.

Isso porque, onde antes funcionava o Tiro de Guerra (TG), agora existe um depósito de decorações da Prefeitura, na grande maioria com temática de Natal, deixadas ao ar livre.

Em um registro, gravado por moradores da região e enviado ao Portal 6, uma mulher relata o cenário e a aparente falta de cuidado com a qual as estruturas são guardadas.

“Olha o descaso da Prefeitura, tirando essas decorações de Natal e jogando tudo aqui, está a céu aberto”, desabafou.

O vídeo mostra grandes estátuas, do Papai e Mamãe Noel, largadas no pátio externo da unidade, além de diversas estruturas espalhadas pelo chão. Quem passa na rua não percebe o cenário, por estar escondido atrás do muro, no entanto, moradores de prédios do setor percebem o caso.

“Era para ser o Tiro de Guerra, agora ficou sendo o tiro do mosquito-da-dengue. O mosquito vai fazer uma festa”, completou a denunciante, demonstrando também a preocupação com possíveis consequências para a saúde da população.

Contexto

As decorações e enfeites armazenados a céu aberto, em meio ao período chuvoso, acabou por acender o alerta nos anapolinos que perceberam a situação.

Tal flagrante ocorre em meio à alta da doença, registrada em todo o estado. Apenas em Anápolis, até esta quinta-feira (07), haviam 9 mortes provocadas pela doença, além de outras 9 ainda sob suspeita.

Sobre o local

Inaugurado em 1929, o TG já foi responsável pela formação militar de diversos jovens, chegando até a contribuir com os aliados, durante a Segunda Guerra Mundial. À época, alguns militares da cidade foram enviados para a Itália.

Registros apontam que alguns soldados da unidade anapolina participaram do célebre batalhão brasileiro que marcou presença na então terra governada por Mussolini, no início da década de 40.