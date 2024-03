Bombeiro se torna réu por tentativa de homicídio e porte de arma após confusão em porta de bar

Briga teria começado na fila da saída do estabelecimento, e terminou com o militar disparando contra as vítimas

Davi Galvão - 07 de março de 2024

Andrey Suanno Butkewitsch se tornou réu após Justiça acatar denúncia do MP. (Foto: Redes Sociais)

Após acatar denúncia do Ministério Público (MP), a Justiça tornou réu o bombeiro do Distrito Federal (DF) Andrey Suanno Butkewitsch, pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

O militar, de 40 anos, e que há quatro também faz parte do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), se envolveu em uma confusão em um bar, em Alto Paraíso de Goiás, região Norte do estado, no dia 28 de janeiro.

Na ocasião, na fila do caixa, ele teria se desentendido com outro cliente por motivos fúteis, chegando a entrar em vias de fato. Ambos foram rapidamente separados por outras pessoas que acompanhavam a vítima.

Já do lado de fora, Andrey teria ido até o carro, na companhia de um amigo e estacionado próximo ao carro do homem com quem havia se desentendido.

A vítima, desavisada, entrou normalmente no carro, acompanhada de outros três colegas, quando foram alvejados com quatro tiros pelo bombeiro, que portava uma pistola.

Dois dos disparos atingiram uma das passageiras, que foi levada às pressas ao hospital e recebeu atendimento médico. As autoridades foram acionadas e o militar foi preso em flagrante.

Além de responder pelas quatro tentativas de homicídio, ele também será julgado pelo porte ilegal, pois, apesar de possuir o Certificado de Registro de Arma de Fogo, não tem autorização para andar com o armamento.

Com relação ao amigo do bombeiro, que o acompanhou durante os disparos, o MP propôs um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista que ele somente segurou a arma.