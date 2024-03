Forte chuva que matou família em Iaciara era esperada para seis meses, aponta bombeiro

Em áudio, sargento da corporação deu mais detalhes sobre o ocorrido, descartando teoria de rompimento de barragem

Augusto Araújo - 07 de março de 2024

Chuvas “descomunais” teriam causado rompimento de pista em Iaciara, no Noroeste Goiano. (Montagem: Captura/CBM-GO)

Novas informações do Corpo de Bombeiros revelaram que o forte alagamento que causou a morte de quatro membros de uma família em Iaciara, na manhã desta quinta-feira (07), teria ocorrido devido a uma chuva “descomunal”.

Em áudio divulgado pela corporação, o Sargento Rafael Ângelo Dultra Sant’Ana desmentiu relatos que começaram a circular a respeito de um rompimento de barragem na região.

O militar explicou que o trecho da GO-110 onde se deu o ocorrido é uma planície, onde o acúmulo de água é normal.

“Mas o que houve foi uma precipitação descomunal, coisa que não acontece normalmente. Choveu, recentemente, 400 mm em um ou dois dias. foi metade do que se espera para o ano”, detalhou.

Dessa forma, a drenagem da estrada não foi capaz de escoar todo esse volume, que acabou destruindo a rodovia.

O Sargento Rafael também trouxe mais detalhes sobre o acidente envolvendo a família que perdeu a vida na região.

Um motociclista, que passava pela GO-110 por volta das 4h, viu a pista destruída e decidiu parar. No entanto, o carro, que vinha no sentido oposto, não teria visto a fratura no asfalto e caiu na correnteza.

Assim, a testemunha reconheceu o proprietário do veículo e ligou para outros parentes dele, que confirmaram o número de passageiros e as características do automóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no momento da chegada, populares já tinham encontrado dois corpos, a 1 km do local do acidente, arrastados pela correnteza.

Depois, os militares encontraram o carro, parcialmente submerso, preso entre galhos de árvores. Dentro dele, estavam outras duas vítimas.

Um quinto membro da família, identificado apenas como um homem, que também estaria no veículo, ainda não foi localizado pelas equipes de resgate.