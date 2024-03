Hacker é preso em Goiás após espalhar fofocas falsas e provocar demissão

Ao Portal 6, delegado revelou que suspeito contava com ajuda da população para 'manchar a imagem' de vítimas

Thiago Alonso - 07 de março de 2024

Hacker escrevia com diversos erros ortográficos propositalmente. (Montagem: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) prendeu um hacker em Niquelândia, cidade no Norte de Goiás, sob a suspeita de ter divulgado imagens íntimas de moradores do município, no intuito de “manchar a imagem” das vítimas.

A prisão, realizada na última sexta-feira (1º), só repercutiu nesta quinta-feira (07).

Ao Portal 6, o delegado responsável pelo caso, Gerson de Souza, afirmou que o suposto autor estaria agindo há aproximadamente um ano e meio, onde assustava a população, divulgando as fofocas em um canal de WhatsApp.

Além disso, o investigador destacou que o hacker utilizava um número de telefone do Canadá, o que dificultou a identificação por quase seis meses.

“Ele entrou primeiro em um grupo de WhatsApp, depois criou um canal com o número de fora. Porque no canal não tem dono, ninguém sabe de quem que é”, explicou.

No entanto, a identidade do suspeito foi revelada. Ele, que se apresentava como “Anônimo”, é, na verdade, Yuri Martins Domingos dos Santos, que utilizava uma máscara e efeitos que modificavam a voz, dificultando o reconhecimento.

De acordo com a investigação realizada pela Polícia Civil (PC), uma das vítimas chegou a ser demitida por conta de uma das fofocas divulgadas pelo criminoso.

“Ele causou muita coisa ruim aqui. Nós tivemos mais de 50 registros de ocorrências. Muita gente foi prejudicada por ele”, apontou Gerson de Souza.

Com fotos e vídeos comprometedoras, o suposto autor anunciava aos inscritos do canal que divulgaria os arquivos, sempre de forma antecipada.

O delegado ainda destacou que o homem não pedia nada em troca e “maldosamente” divulgava as imagens.

Moradores da região também estariam contribuindo com o “Anônimo”, ao enviar os conteúdos comprometedores. Eles também estão sendo investigados.