Hélio Lopes é o último sabatinado do Ciclo de Entrevistas nesta quinta-feira (07)

A partir das 20h30, ele responde às perguntas dos jornalistas Caio Henrique, editor do Portal 6, e Pedro Hara, da Rápidas

Pedro Hara - 07 de março de 2024

Hélio Lopes é pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Anápolis, Hélio Lopes é o último sabatinado do Ciclo de Entrevistas, nesta quinta-feira (07).

A partir das 20h30, Hélio responde às perguntas dos jornalistas Caio Henrique, editor do Portal 6, e Pedro Hara, que assina a Rápidas.

Internautas podem acompanhar a transmissão ao vivo pela home do site, YouTube e redes sociais a partir das 20h30.

Em parceria com os estúdios Sigma, a realização do Ciclo de Entrevistas dá início à cobertura eleitoral do Portal 6.

Os sabatinados também participarão de outros outros dois produtos do site: a Rapidinhas e React. Ambos serão gravados e posteriormente veiculados no YouTube e redes sociais.

PT tem prazo para anunciar vice de Gomide

Durante a sabatina no Ciclo de Entrevistas com o pré-candidato Antônio Gomide (PT), o petista revelou que pretende anunciar a escolha do vice imediatamente logo após o término da janela partidária.

O final está previsto para o dia 5 de abril.

Primeiros vereadores de Anápolis que aproveitarão a janela partidária

Foi aberta nesta quinta-feira (07), de maneira oficial, a janela partidária visando as eleições de 2024.

Em Anápolis, três vereadores já poderão ingressar nas novas legendas: Dominguinhos, no PDT, Policial Federal Suender, no PL, e Fred Godoy, no Agir.

A tendência é que novos nomes entrem nessa lista nos próximos dias.

Oposição entra com mandado de segurança para barrar empréstimo solicitado por Rogério Cruz

Vereadores de oposição à gestão de Rogério Cruz (Republicanos) ouvidos pela Rápidas afirmaram que entraram com mandado de segurança para suspender a tramitação do projeto de lei que autoriza a captação do empréstimo de R$ 710 milhões.

A matéria foi aprovada nesta quarta-feira (06) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a expectativa é que seja votada e aprovada nesta quinta-feira (07).

Aava Santiago descarta ser vice de Matheus Ribeiro

Após ter o nome ventilado para ser vice-prefeita na chapa encabeçada por Matheus Ribeiro (PSDB) à Prefeitura de Goiânia, a vereadora Aava Santiago (PSDB) descartou a possibilidade e disse que vai disputar novamente uma cadeira na Câmara de Goiânia.

Segundo ela, o partido tem condições de firmar alianças com outras siglas e também possuem quadros internos que são capazes de ocupar a vice.

TRE-GO mantém cargo de vereador em Goiânia

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) negou o mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) contra a diplomação do vereador Igor Franco (SD), na Câmara de Goiânia.

Relator da ação, o juiz Adenir Teixeira Peres Júnior também julgou extinto o processo.

Nota 10

Para o esforço feito pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE), que está buscando garantir o direito constitucional de acesso à educação às crianças de Goiânia.

O órgão pretende fazer com que a Secretaria Municipal de Educação (SME) custeie o transporte de crianças para os CMEI’s que estejam distantes das residências ou então custeie o ensino em instituições particulares.

Nota Zero

Para Prefeitura de Anápolis, que está provocando prejuízo financeiro a servidores de diversas pastas após adotar o transporte por carros de aplicativo.

Servidores ouvidos pelo Portal 6 contaram que por vezes precisam utilizar os próprios veículos para acessar locais que os motoristas não vão, usando a própria gasolina, sem serem ressarcidos pela Administração Municipal.