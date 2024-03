6 filmes que só quem é muito forte consegue assistir mais de uma vez

Estas produções nos prendem à tela, mas é preciso ter estômago forte para ver até o final

Ruan Monyel - 08 de março de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix)

Existem certos filmes que vão muito além de simplesmente pressionar o play, provocando reações intensas a cada cena, sendo difícil chegar até o final.

Há obras que ultrapassam o entretenimento, e se tornam verdadeiras sensações que só os mais fortes conseguem enfrentar mais de uma vez.

Estas produções nos prendem à tela, mas é preciso ter estômago forte para ver até o final, e só os mais corajosos conseguem rever as cenas.

6 filmes que só quem é muito forte consegue assistir mais de uma vez

1. Mãe!

Lançado em 2017, “Mãe!” conta a história de uma mulher que vive com seu marido em uma casa afastada da civilização, mas alguns acontecimentos inacreditáveis transformam o futuro do casal.

O filme contém cenas pesadas e perturbadoras, além de uma história complexa que vai colocar o cérebro para funcionar. “Mãe!” está disponível para aluguel no Apple TV ou Prime Vídeo.

2. Midsommar – O Mal Não Espera a Noite

Com uma narrativa complexa e cheia de detalhes, o filme conta a história de um grupo de jovens que, que para apoiar uma amiga que passou por uma tragédia, decidem participar de um ritual da cultura pagã.

Midsommar é uma grande obra, com uma história complexa e cheia de simbologia. O longa pode ser assistido no streaming Globoplay com a assinatura do Telecine.

3. O Poço

Seguindo a lista, com uma história bizarra sobre uma prisão vertical onde os alimentos são entregues por uma plataforma que desce pelos níveis, “O Poço” é uma forte critica à desigualdade social.

Algumas cenas podem gerar nojo e aflição no telespectador, tornando difícil ver até o final. “O Poço” está disponível na Netflix.

4. Som da Liberdade

Esse, com certeza, é um filme que vai te levar às lágrimas, baseado em uma história real de um ex-agente federal que luta para combater o tráfico sexual de crianças.

Com cenas emocionantes e outras que embrulham o estômago, o longa escancara uma realidade pouco falada e mostra a crueldade humana. “Som da Liberdade” pode ser assistido no Prime Vídeo.

5. O Menino do Pijama Listrado

Essa produção vai te deixar com um nó na garganta, ambientado na segunda guerra mundial, o filme mostra os dois lados da história através da amizade de dois garotos separados pelas cercas dos campos de concentração.

Prepare os lencinhos antes de conferir essa obra, afinal, só os mais fortes não se “afogam” em um mar de lágrimas. “O Menino do Pijama Listrado” está disponível na Netflix e no Globoplay.

6. Doce Vingança

Por fim, “Doce Vingança” é um filme que narra a história de uma escritora que decide morar sozinha e isolada, mas acaba sendo abusada violentamente por grupo de homens, porém consegue escapar e, um tempo depois, retorna para se vingar de cada um deles.

As cenas explícitas do filme vão te dar arrepios. “Doce Vingança” pode ser assistido com a assinatura extra do Telecine.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades de Goiás e do mundo, tudo em tempo real para você!