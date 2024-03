6 produtos que deixam a carne mais macia e suculenta

Há artifícios certos para se dar bem nessa arte de melhorar sua experiência com as peças de carne

Anna Júlia Steckelberg - 08 de março de 2024

Você tem receio de errar a mão na hora de tentar deixar a carne mais macia e suculenta?

Nessas horas, facilmente recorremos aos famosos truques para marinar os cortes de proteína, a fim de que outros ingredientes interajam com o alimento e deixem suas fibras mais flexíveis e, consequentemente, mais fáceis de serem mastigadas.

A única questão é que facilmente podemos nos deparar com erros terríveis e que podem comprometer toda a experiência que aquela preparação poderia proporcionar, desde sabor a textura.

Pensando nisso, hoje trouxemos algumas opções de marinadas que vão transformar seu jeito de fazer carne!

6 produtos que deixam a carne mais macia e suculenta:

1. Usando vinho tinto

Começando nossas dicas, o vinho tinto pode ser seu aliado na hora de marinar a carne!

A bebida alcoólica de uva acaba deixando a carne bem mais macia e com um sabor intenso, fora o aroma que também fica bom.

Sendo assim, deixe sua carne marinar por pelo menos 60 minutos e veja como fica bom!

2. Usando molho de soja

O molho se soja ou molho shoyo é amplamente usado pelos chefes de cozinha ao redor do mundo quando o assunto é deixar a carne mais macia e suculenta.

Os ingredientes presentes no produto, penetram nas fibras da carne, deixando-a com um sabor especial e textura leve.

3. Usando refrigerante

Embora não seja tão conhecido, o truque de colocar refrigerante na marinada da carne também pode te ajudar nesse processo!

O que acontece é que a bebida gaseificada deixa a textura de qualquer carne bem mais agradável. E o melhor: pode ser qualquer refri!

4. Usando leite

Por essa você não esperava, né? Mas acredite: o leite vai te ajudar nessa!

Ao contrário do que se pensa, fazer isso não interfere no sabor do seu alimento, pelo contrário… deixar a carne de molho no leite faz ela ficar muito macia e saborosa.

Para isso, faça a marinada por pelo menos 1 hora e depois prepare a sua carne como de costume!

5. Usando bicarbonato de sódio

Esse grande coringa da cozinha também entra em jogo quando é para deixar a carne mais macia.

Para isso, a cada 500g de carne, utilize 1 colher de sopa desse elemento químico. Deixe agir por 30 minutos com a carne embalada em um plástico filme.

Depois adicione água nessa conserva e enxague a carne levemente para retirar o excedente de bicarbonato de sódio. Em seguida, prepare a peça como preferir e surpreenda-se!

6. Usando suco de laranja

Por fim, o suco de laranja é mais uma opção excelente para marinar a carne

A acidez da fruta colabora para manter as fibras mais macias e deixar o sabor dos cortes mais gostosos.

