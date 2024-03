Cobra perigosíssima ataca criança durante brincadeira em escola

Garotinho estava no pátio de uma creche quando foi surpreendido com uma mordida no dedo pelo animal

Magno Oliver - 08 de março de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma criança que passava o dia em uma creche pública em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, passou por um susto inesperado com uma cobra.

Garotinho de três anos de idade foi picado por uma cobra da espécie jararaca, na manhã do dia cinco, terça-feira.

O ocorrido foi na Creche Municipal de Educação Infantil Márcio Palheta, no bairro Vale Verde.

De acordo com informações da prefeitura da cidade, que administra a creche, o animal foi localizado escondido entre brinquedos que ficam disponibilizados no pátio para as crianças brincarem.

Sem ter o nome identificado, o animal atacou o pequeno e causou uma picada no dedo do polegar direito. Sendo assim, deram encaminhamento para o Hospital do Retiro.

A equipe deu os primeiros socorros e o garoto tomou soro antiofídico, e fez exames de sangue e urina para posterior avaliação.

Em seguida, teve que passar a tarde em observação por conta do ataque sofrido por uma cobra muito perigosa para a vida humana.

A informação até o momento é que o menino passa bem. Em nota, a prefeitura alegou que já está tomando providências para evitar que este tipo de incidente aconteça novamente.

Cuidado com animais peçonhentos

Especialistas alertam que, se você encontrar uma cobra jararaca, é importante manter a calma e se afastar lentamente. Não tente tocá-la ou provocá-la de qualquer forma.

As jararacas são venenosas e podem ser perigosas. A indicação é usar calçados fechados sempre que a pessoa estiver em área onde há risco de presença de cobras venenosas.

Por fim, em caso de picada, procurar assistência médica imediatamente e avisar os devidos órgãos responsáveis para a captura do animal.

