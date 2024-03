Entenda por que Goiás pode ficar livre de próximo fenômeno climático

Expectativa é de que na próxima semana regiões do Brasil fiquem com temperaturas mais elevadas

Maria Luiza Valeriano - 08 de março de 2024

Imagem mostra céu limpo em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma onda de calor está prevista para afetar o Brasil na próxima semana, a partir da segunda-feira (11), segundo projeção da Climatempo. Contudo, Goiás provavelmente escapará do desconforto.

Com previsão de atingir grande parte do país até, pelo menos, o dia 15 de março, o ar quente deve representar um aumento de 3º C a 5ºC acima da média, provocado pelo El Niño.

Em Goiás, o cenário é outro, conforme apontou o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, ao Portal 6.

Segundo o meteorologista, a onda ficará mais centrada na Argentina, na região do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Com isso, caso a bolha de ar quente suba, afetará somente o extremo Sudoeste e Oeste de Goiás.

Cidades como Aragarças, Baliza, Doverlândia e Santa Rita do Araguaia podem apresentar um leve acréscimo de 1ºC a 2ºC nos termômetros na próxima semana.

Fora este cenário, a expectativa é pancadas de chuvas, típicas de verão, nas diferentes regiões de Goiás.