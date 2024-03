Homem sofre golpes de ferramenta e vai parar no hospital após tentar salvar cachorro

Vítima viu o animal sendo agredido por outro homem em terminal de Goiânia e acabou levando golpes ao tentar impedir

Samuel Leão - 08 de março de 2024

Chave de fenda usada na agressão. (Foto: Reprodução)

Durante uma operação policial, que ocorria no Terminal Isidoria, em Goiânia, as autoridades se depararam com um desentendimento entre dois homens, com um deles sendo acertado no peito com uma chave de fenda. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (07).

Transeuntes alertaram os militares da confusão, por volta das 18h, que acontecia na região do Setor Pedro Ludovico. Segundo relatos, o suspeito, de 49 anos, estava agredindo um cachorro e, quando outro homem, de 40 anos, tentou impedi-lo, ele partiu para cima dele.

No embate, ele acabou usando uma chave philips para acertar o rival, causando um profundo ferimento no peito dele, próximo ao coração. Quando ia desferir outros golpes, foi contido por populares.

O homem ainda afirmou que pretendia acertar os olhos ou rosto do outro, mas acabou errando. Ele foi conduzido pela Polícia Militar (PM) até uma delegacia para responder pelo crime.

Já a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), onde recebeu cuidados especializados para conter o forte sangramento.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de homicídio tentado e a chave de fenda usada foi apreendida. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).