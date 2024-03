Anapolino está entre os influencers que mais cresceram no Instagram; confira

Levantamento aponta as tendências de comportamento e consumo, tanto no Insta, como no TikTok

Isabella Valverde - 10 de março de 2024

Lucas Montalvão faz sucesso nas redes sociais com o conteúdo leve que produz. (Foto: Reprodução/@bomtalvao)

De Anápolis para o Brasil. O anapolino Lucas Montalvão, mais conhecido como Bomtalvão, vem se destacado cada vez mais nas redes sociais, e hoje se encontra entre os influencers que mais cresceram no Instagram.

O digital influencer começou a conquistar o público com os conteúdos leves que produz, crescendo ainda mais após começar a publicar vídeos em que prova comidas pela primeira vez, por ter seletividade alimentar.

Com o dom de arrancar gargalhadas dos internautas, apenas no último mês, Bomtalvão conquistou quase 800 mil novos seguidores.

Assim, o anapolino figurou o terceiro lugar no ranking dos influenciadores que mais cresceram em fevereiro no Instagram, segundo levantamento realizado pela BR Media Group, holding que lidera a revolução da Creators Economy.

A pesquisa aponta as tendências de comportamento e consumo, tanto no Instagram, como no TikTok.

Liderando o topo do ranking, a BR Media Group aponta a empresária e cabeleireira, Gue Oliveira, como a influencer que mais se destacou em fevereiro, conquistando mais de 2 milhões de novos admiradores em uma única rede.

No segundo lugar ficou Isabelle Nogueira, que se tornou um nome de sucesso principalmente pela atuação que vem tendo dentro do BBB24

Fechando o Top 3, Lucas Montalvão conquistou não somente o coração dos goianos, como bateu asas e agora é destaque nacional, dando orgulho para a cidade natal.