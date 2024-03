Após discussão, dono de bar agride e bate na cabeça da ex: “você não vale nada, tem que me respeitar”

Amiga da mulher foi tentar defendê-la, mas acabou também sendo agredida

Da Redação - 10 de março de 2024

Caso aconteceu no no bairro Jardim Presidente, em Goiânia.. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Revoltado porque a ex-companheira estava jogando alguns itens dele no lixo, um homem, de 50 anos, agrediu a mulher, de 58, a empurrou e ofendeu. O caso ocorreu durante a madrugada deste domingo (10), no bairro Jardim Presidente, em Goiânia.

Tudo teria acontecido porque, mesmo separados, ele, que é dono de um bar do lado da residência dela, ainda guardava alguns objetos na garagem da casa da ex.

A mulher estava bebendo na residência com alguns amigos, quando em um determinado momento, afirmou para o ex que ele estava bêbado demais e que não queria mais nenhum tipo de coisa dele na residência.

Decidida, ela retirou da garagem e jogou no lixo um estrado de cama mofado, assim como um tanquinho que já não estava mais funcionando.

Ao ver a cena, o homem ficou irritado e afirmou que, na verdade, quem “mandava na garagem era ele”, defendendo que ela não tinha o direito de tirar o que era dele do local.

Para piorar, o suspeito partiu para cima da ex, a jogando no chão e fazendo com que se ferisse nas mãos e no pé. Durante o ato de fúria, ainda deu um tapa na cabeça dela e disse que “tinha que respeitá-lo, e que ela não valia nada”.

Indignada com o que estava acontecendo, uma amiga da mulher entrou no meio da discussão para defendê-la, sendo também agredida pelo homem.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para acalmar os ânimos e a vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra o agressor.