Alunos da UEG viralizam com polêmica sobre prefeitos

Em tom de humor, jovens reclamaram sobre a falta de acessibilidade de município famoso em Goiás

Gabriella Licia - 11 de março de 2024

Nyckollas publicou o vídeo no perfil do Instagram e viralizou. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Tem dado o que falar na internet o vídeo de alguns alunos da Universidade Estadual de Goiás (UEG) de Morrinhos criticando o prefeito de Caldas Novas, município localizado a 169 km de Goiânia, por não oferecer transporte público para os universitários se deslocarem até a instituição de ensino.

A publicação foi realizada por Nyckollas Silva Santos, que se apresenta como morador de Caldas. O conteúdo faz parte de uma trend recente, onde as pessoas dizem situações que ocorrem no dia a dia iniciando a frase sempre com “é óbvio que…”.

“Eu sou de Caldas Novas e é óbvio que tenho que pagar transporte privado porque o prefeito não dá”, disse um dos jovens.

Em seguida, outros seis moradores do município conhecido pelas águas termais se unem para reclamar da falta de ônibus urbano.

Porém, estudantes de Piracanjuba, Buriti, Rio Quente, Edealina e Goiatuba também entraram na brincadeira, mas afirmando que podiam contar com o transporte público. “É óbvio que meu prefeito dá”.

Na legenda, Nyckollas deixou a seguinte frase: “a pergunta ecoa por toda região sul do estado de Goiás, #prefeituradecaldasnovas cadê o transporte público para seus universitários?”.

Nos comentários, diversas pessoas aplaudiram a atitude e cobraram uma posição das autoridades.

“Parabéns pela iniciativa de tornar público esse descaso por parte da prefeitura”, disse um homem.

Assista!