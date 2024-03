Goiânia ganha título da ONU de “Cidade Árvore do Mundo”

Dados do IBGE apontam que capital supera em 7 vezes o número recomendado de área verde da Nações Unidas

Maria Luiza Valeriano - 11 de março de 2024

Outras cidades com o título são Paris, Madri e Toronto (Foto: Reprodução/Jackson Rodrigues)

Goiânia agora integra a lista de “Cidades Árvore do Mundo”, ao lado de Paris, Milão, Madri, Nova Iorque, Turin e Toronto. O título foi concedido pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO-ONU) e Fundação Arbor Day.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, a capital possui 94 m² de área verde por habitante – um número 7 vezes superior ao recomendando pelas Nações Unidas, de 12m².

Com isso, Goiânia já é a capital mais verde da América do Sul e ainda a segunda do mundo. De acordo com o presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Luan Alves, o título é resultado do trabalho de técnicos e da população.

“É um reconhecimento muito importante e a nível mundial. Um motivo de orgulho pelo trabalho técnico em pensar e implantar um novo modelo de arborização em Goiânia. A população contribui plantando na sua calçada, com ajuda da Amma e o Disque-Árvore, mudas apropriadas, e os biólogos e agrônomos se empenham para tornar Goiânia ainda mais sustentável e arborizada”, disse.

Somente por meio do Disque-Árvore, em que habitantes podem solicitar o plantio na área externa de um imóvel, 8.623 mudas foram plantadas nos últimos três anos.

Segundo o biólogo da Gerência de Arborização Urbana da Amma, Leandro Georges, o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) facilita a implementação de políticas de arborização.

“O principal intuito da legislação foi manter a arborização em equilíbrio com mobiliários urbanos e a população, visando o aumento de plantio e manutenção de espécies e espécimes adequadas para a cidade”, explicou.