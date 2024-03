Quatro municípios goianos serão contemplados pelo programa Aluguel Social; veja quais

Aprovados deverão realizar cadastro para receber auxílio de R$ 350 mensais, por um período de 18 meses

Thiago Alonso - 11 de março de 2024

Imagem ilustrativa do Programa Pra Ter Onde Morar. (Foto: Hegon Corrêa)

O Governo de Goiás anunciou, nesta segunda-feira (11), que os moradores de quatro municípios goianos serão comtemplados pelo programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social.

Desta vez, o benefício será destinado para famílias das cidades de Goiás, Jussara, Luziânia e Santa Helena.

Os inscritos na iniciativa receberão um repasse de R$ 350 mensais, voltados a auxiliar nas contas de casa, por um período de 18 meses.

Os registros devem ser realizados até o dia 07 de abril, por meio do site da Agência Goiana de Habitação (Agehab), perante a apresentação de documentos pessoais.

Também é possível fazer o cadastro de forma presencial, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou em unidades do Vapt-Vupt. É necessário levar toda a documentação, conforme solicitado no endereço eletrônico do órgão.

São considerados aptos para o programa as famílias que possuem cadastro atualizado no CadÚnico federal; moram há pelo menos 03 anos no município; e que estejam morando de aluguel.

Além disso, é necessário preencher pelo menos um dos requisitos específicos, sendo eles: viver em residências improvisadas, ter no núcleo familiar pessoa com deficiência (PcD) ou idosa, ser vítima de violência doméstica ou família monoparental (apenas pai ou mãe).