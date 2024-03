Bebezinha de 2 meses morre sufocada durante o sono, em Anápolis

Criança chegou a ser atendida na UPA Pediátrica, mas deu entrada na unidade de saúde já sem sinais vitais

Da Redação - 12 de março de 2024

UPA Pediátrico do Bairro Maracanã, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Uma bebezinha, de apenas 02 meses, morreu em Anápolis após os pais adormecerem e, acidentalmente, deitarem sobre ela.

O caso aconteceu entre a noite de segunda-feira (11) e a manhã desta terça-feira (12). O pai da criança, de 33 anos, chegou em casa e viu que a filha chorava de fome.

Assim, ele decidiu colocá-la para amamentar com a mãe, que estava dormindo na cama. No entanto, o homem acabou pegando no sono, pois estaria exausto.

No dia seguinte, a mulher viu que a bebezinha não respirava e aparentava ter se sufocado. Desesperados, o casal acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o resgate da criança.

Ela chegou a ser atendida na UPA Pediátrica do município, mas já não apresentava sinais vitais quando deu entrada, sequer reagindo às tentativas de reanimação.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Anápolis e deve ser investigada pela Polícia Civil (PC) como morte acidental.