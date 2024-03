Filho de pastor Victor Hugo anuncia nova rodada de exames e mostra otimismo: “passamos pelo pico da fase crítica”

Religioso foi vítima de um AVC hemorrágico no último dia 03 e, desde então, se encontra internado no Ânima Centro Hospitalar

Samuel Leão - 12 de março de 2024

Pastor Victor Hugo foi vítima de um AVC durante uma pregação. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após quase 10 dias hospitalizado, o pastor Victor Hugo teria tido melhoras e agora irá realizar novos exames. A informação foi compartilhada pelo filho dele, João Victor Queiroz, na noite desta segunda-feira (11).

“Passamos pelo pico da fase crítica nesse final de semana sem intercorrências, graças a Deus. Essa fase de riscos é prevista para até o 21º dia, conforme nos foi informado pelos médicos”, revelou.

Vítima de um AVC hemorrágico, ocorrido no dia 03 de março, enquanto ministrava uma celebração na Igreja Vida Nova, o religioso teve que ser levado às pressas para o Ânima Centro Hospitalar, onde passou por cirurgias e permanece sob observação desde então.

“Novos exames estão sendo realizados hoje, e está previsto para amanhã a redução das medicações de sedação, para iniciar a avaliação da parte neurológica”, complementou o filho.

Portanto, os prognósticos são otimistas, visto que será reduzida a sedação e logo serão iniciadas as avaliações da parte neurológica. No dia seguinte ao ocorrido, o pastor passou por uma cirurgia de risco.

O procedimento durou cerca de 8h e teve sucesso em reduzir a pressão intracraniana do paciente, apresentando melhoras significativas no quadro. Depois disso, ele seguiu sob observação na unidade.

Ao longo desses nove dias internados, foram realizadas diversas mobilizações de fiéis e amigos, no próprio hospital e na igreja onde ele pastoreia. As reuniões tinham como propósito realizar uma vigília, com orações sendo feitas constantemente, pedindo pela recuperação do religioso.