Goiânia receberá Ivete Sangalo para turnê de 30 anos de carreira

Turnê "A Festa" passará por 30 cidades no Brasil, com encerramento em 2025

Maria Luiza Valeriano - 12 de março de 2024

Goiânia será uma das primeiras cidades a receber a baiana (Foto: Divulgação)

Um dos maiores nomes da música brasileira, Ivete Sangalo, agitará Goiânia em comemoração aos 30 anos de carreira. A baiana planeja passar por 30 cidades do país, sendo que a capital goiana a receberá no dia 20 de julho.

A turnê “A Festa” será realizada no Estádio Serra Dourada, com início às 20h. Ingressos já estão à venda pelo site Eventim, e custam entre R$ 50 e R$ 3 mil, a depender da área e categoria escolhida.

Nos pacotes VIP, o público terá acesso a open bar, banheiro exclusivo. No caso do ingresso do Clube Veveta – A Festa, terá direito a after pocket show com músicas exclusivas no formato acústico.

A Festa

O anúncio do percurso nacional foi feito em setembro de 2023, e, em dezembro, já foi realizado um esquenta com 60 mil pessoas. “Se o esquenta foi assim, imaginem como vai ser A Festa”, disse a baiana nas redes sociais.

O primeiro show será realizado em Manaus (AM), em 1º de junho e o último será em abril de 2025, no Rio de Janeiro (RJ). Dessa forma, Goiânia será uma das primeiras cidades a receber a cantora.