Adolescente pisa em extensão e morre durante primeiro dia de trabalho, em Luziânia

SAMU foi acionado para tentar reanimar vítima, mas morte foi declarada ainda no local

Augusto Araújo - 14 de março de 2024

Adolescente eletrocutado foi atendido pelo SAMU, mas acabou não resistindo. (Montagem: Reprodução)

Um adolescente, de 17 anos, morreu no primeiro dia de trabalho, após sofrer uma forte descarga elétrica, na cidade de Luziânia, localizada no Entorno do Distrito Federal (DF).

O caso aconteceu na terça-feira (12), mas só repercutiu nesta quinta-feira (14). A vítima tinha acabado de começar na função de ajudante de obras e se encontrava em uma casa em reformas.

Contudo, em determinado momento, o adolescente teria pisado em uma extensão de energia que estava no chão, mantendo uma lâmpada acesa. Como estava sem sapatos, a vítima acabou sofrendo uma forte eletrocussão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e executou manobras tentando reanimar o adolescente.

No entanto, ele já estava sem pulso e em um quadro de parada cardiorrespiratória, sendo declarado morto ainda no local.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado na região, para remover o corpo da vítima e levar para os devidos exames.