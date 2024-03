Homem é preso em Goiás após deixar a filha adolescente nua em festa de aniversário

Suspeito foi detido com armas de alto calibre, que teriam sido utilizadas para ameaçar a vítima

Thiago Alonso - 14 de março de 2024

Suspeito foi encontrado em hotel de Rio Verde com armamentos de alto calibre. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 45 anos, foi preso em Rio Verde, região Sudoeste de Goiás. sob a suspeita de ter deixado a filha, de 16 anos, nua durante a festa de aniversário dela.

O crime teria ocorrido em Paranatinga, no Mato Grosso, e o suposto autor, que estava foragido, já tinha um mandado de prisão em aberto pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

Ele, que é produtor rural, teria rasgado as roupas da garota, enquanto apontava uma arma na cabeça dela.

O homem ainda teria efetuado disparos para o alto e no chão, bem próximo ao pé da vítima, como forma de ameaçá-la.

Ao G1, o delegado Guilherme Carvalho Rocha, responsável pelo caso, disse que as motivações para o comportamento do pai seriam os ciúmes que ele tinha do namorado da filha, o qual ele não aprovava.

Depois do ato, o homem foi denunciado e se deslocou para Rio Verde, onde também possui uma residência.

Dessa forma, ele foi encontrado em um hotel da região Central do município. Junto a ele, estavam um fuzil calibre 556, uma espingarda calibre 12 e uma pistola.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido, nesta quarta-feira (13), pelos crimes de importunação sexual e porte ilegal de armas.