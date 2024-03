Luciano Huck no SBT? Saiba o que apresentador gravou para o canal

SBT nega que ele tenha ido aos estúdios na Anhanguera, em São Paulo

Folhapress - 14 de março de 2024

Imagem mostra apresentador Luciano Huck

O apresentador Luciano Huck recebeu uma autorização da Globo para gravar um projeto para o SBT.

Segundo o canal, uma equipe foi até a casa dele, no Rio de Janeiro, para gravar uma participação num documentário que vai rememorar a trajetória de Silvio Santos, do início como camelô ao auge como apresentador. O SBT nega que ele tenha ido aos estúdios na Anhanguera, em São Paulo.

Além do Dono do Baú, outros nomes que passaram pelo canal vão ganhar capítulos especiais no projeto, que deverá ser lançado em meados de agosto na plataforma +SBT.