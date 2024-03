Operação do transporte coletivo em Anápolis pode entrar em colapso

Prefeito Roberto Naves garante que não haverá aumento da tarifa com novas gratuidades, mas Urban já apresenta prejuízo de R$ 2 milhões por mês

Pedro Hara - 14 de março de 2024

Ônibus da Urban em parada na Praça Bom Jesus. (Foto: Danilo Boaventura)

O anúncio do prefeito Roberto Naves (Republicanos) sobre a instituição da tarifa solidária caiu como bomba em muitas setores de Anápolis. Prova disso é a surpresa sobre o tema demostrada pelo diretor jurídico da Urban, Carlos Leão

A concessionária não foi notificada de maneira oficial e as únicas informações que a empresa tem são as mesmas já repercutidas pela imprensa.

Na entrega do projeto de lei na Câmara de Anápolis, o prefeito também gerou incertezas sobre a segurança da viabilidade da medida.

Pelo contrário, flertou com a possibilidades como a de jogar a responsabilidade para o governador Ronaldo Caiado (UB) ao dizer que deu início a tratativas para isenção do ICMS sobre o óleo diesel utilizado pela Urban.

Vale lembrar que o déficit mensal da Urban é de, aproximadamente, R$ 2 milhões. A empresa já solicitou o reajuste tarifário, mas esse item contratual tem sido ignorado pelo prefeito.

“A primeira impressão, apenas com base nas notícias veiculadas na mídia, é que as providências que estão sendo adotadas não serão suficientes para salvaguardar o integral equilíbrio do sistema, sobretudo daqui pra frente”, ponderou Carlos Leão.

“Vale-transporte social” anunciado por Roberto Naves é visto como eleitoreiro

Na classe política da cidade, apesar de benéficas à população, as medidas soaram como “eleitoreiras”.

Políticos ouvidos pela Rápidas lembraram da promessa feita nas eleições de 2020, quando assegurou a tarifa zero para todos os usuários do transporte coletivo de Anápolis.

A criação do “vale-transporte social” seria a maneira encontrada pelo prefeito para mitigar a promessa não cumprida.

Vídeo de Leandro Ribeiro em agenda chama atenção de internautas

Leitores mais atentos da Rápidas apontaram uma situação no mínimo curiosa envolvendo o vereador Leandro Ribeiro (PP).

Em um vídeo postado no story do Instagram, ele registra que esteve em Goiânia para cumprir agenda na Federação Goiana dos Municípios (FGM).

Pelo registro é possível ver algumas pessoas conversando com Haroldo Naves, prefeito de Campos Verdes e presidente da FGM, mas em nenhuma das imagens conta com a presença de Leandro.

Thais Souza está de saída do PP e novo destino já é conhecido

Thais Souza anunciou que está de saída do PP, partido pelo qual foi eleita à Câmara de Anápolis em 2020, e filiou-se ao Partido da Mulher Brasileira (PMB).

Ela é a quinta parlamentar de Anápolis a trocar de legenda durante a janela partidária aberta no último dia 07 de março.

Enquanto isso em Goiânia, apostas para mudança de partido estão abertas

Apesar de diversas conversas, nenhum parlamentar da Câmara de Goiânia anunciou a troca de partido após a abertura da janela partidária.

A inércia nas movimentações vem chamando a atenção e abrindo uma discussão entre os vereadores: quem será o primeiro a mudar de legenda?

Rápidas apurou que existem diversos nomes em negociação principalmente com MDB, PRD e Solidariedade.

Mais quatro partidos fecham com Professor Alcides em Aparecida

Pré-candidato do PL à Prefeitura de Aparecida, o deputado federal Professor Alcides recebeu o apoio do Avante, Republicanos, DC e do Mobiliza (antigo PMN).

Desses, o partido ligado à Igreja Universal era o mais cobiçado pelo atual prefeito Vilmar Mariano (MDB), que concorrerá à reeleição.

Lissauer Vieira recebe apoio do PSD em Rio Verde

Presidente estadual do PSD, Vanderlan Cardoso anunciou apoio à pré-candidatura de Lissauer Vieira (PL), em Rio Verde.

“O melhor caminho em Rio Verde é estar caminhando com Lissauer Vieira na candidatura a prefeito da cidade”, disse Vanderlan em vídeo compartilhado nas redes sociais.

A possibilidade é de que a vereadora Nayara Barcelos (PRTB) seja escolhida como vice do ex-deputado estadual.

Nota 10

Para Secretaria de Comunicação de Aparecida de Goiânia. As “trends” postadas no Instagram mostram que a equipe da pasta está afiada para gerar engajamento.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) de Goiânia. Apesar de vender a cidade como um canteiro de obras, a chuva forte que caiu nesta terça-feira (12) na capital expôs mais uma vez as deficiências que a cidade possui em relação à infraestrutura urbana.